بنك دانسك الدنماركي يطرح برنامجا لإعادة شراء الأسهم

أطلق بنك دانسك الدنماركي برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم وتعهد بدفع توزيعات أرباح تفوق التقديرات.

وذكر البنك في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة أنه سوف يدفع أرباحا إجمالية بقيمة 7ر28 كرونة دنماركية (99ر3 دولارات) للسهم لعام 2024، فيما كانت أعلى التقديرات تشير إلى توزيعات بقيمة 2ر27 كرونة.

وأشار أكبر بنك في الدنمارك إلى أن الأرباح سوف تكون في صورة توزيعات اعتيادية واستثنائية.

وقال البنك إنه سوف يعيد شراء أسهم بقيمة 5 مليارات كرونة اعتبارا من 10 فبراير الجاري، ليواصل شراء أسهمه، بعدما انتهى العمل ببرنامج سابق في 31 يناير الماضي.

ونقلت بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي للبنك كارستن إجيريس قوله إن "استمرار تركيزنا على ضوابط التكاليف وجودة الائتمان أسفرا عن تعديلين صعوديين في ضوابطنا المالية لعام 2024"، مضيفا أنه "في ضوء نتائجنا المالية القوية وقوة الوضع الرأسمالي، فإن إجمالي توزيعات عام 2024 ترقى إلى 100% من صافي الأرباح".

وكانت ربحية البنك قد ارتفعت في السنوات الأخيرة بعد تسوية فضيحة تبييض اموال ترتب عليها دفع تعويضات بأكثر من 16 مليار كرونة في إطار تسويات مع السلطات الأمريكية وعملاء للبنك.