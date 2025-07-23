الذهب يتراجع مع ارتفاع شهية المخاطرة بعد اتفاق واشنطن وطوكيو التجاري

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع تحسن الإقبال على المخاطرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية لكن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات حد من الخسائر.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3423.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 0136 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى نقطة له منذ 16 يونيو في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3437.70 دولاراً.

قال ترامب إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن رسوماً جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من اليابان.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي إلى 12 أغسطس للتفاوض على اتفاق تجاري.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في سي.إم تريد "إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال العام على المخاطرة وتقليل الطلب على الذهب، لكن إذا ظل الدولار تحت ضغط، فإن هذا سيبقي العودة إلى مستوى 3500 دولار للأوقية احتمالا ممكنا على المدى القريب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 39.15 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1437.83 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1264.96 دولاراً.