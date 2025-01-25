أقوى من الخرسانة .. تقنية مبتكرة تحوّل بقايا القهوة إلى مادة ثورية للبناء

إذا كنت ممن يبدأون يومهم بفنجان قهوة ساخن ولا تعلم ماذا تفعل ببقايا القهوة، فقد حان الوقت لإعادة التفكير، إذ إن فكرة إعادة التدوير تأخذ منحى جديدًا ومبتكرًا مع القهوة، إذ يُنتج العالم أكثر من 10 مليارات كيلوغرام من القهوة سنويًا، ما ينتج كميات هائلة من النفايات العضوية، التي تُطلق غازات دفيئة مثل الميثان عند التخلص منها.

ولكن، بفضل تقنية مبتكرة تعتمد على التحلل الحراري، يمكن تحويل بقايا القهوة إلى مادة ثورية للبناء، مما يسهم في خلق مدن أكثر استدامة.

تحويل القهوة إلى مستقبل البناء

بفضل أبحاث علماء من جامعة RMIT الأسترالية، أصبحت بقايا القهوة موردًا جديدًا للبناء من خلال تسخين بقايا القهوة إلى درجات حرارة عالية (تتجاوز 350 درجة مئوية)، تتحول هذه البقايا إلى "فحم حيوي" غني بالكربون وقادر على امتصاص الماء بفعالية.

عند دمج هذا الفحم الحيوي في الأسمنت، تُظهر المادة الناتجة قوة أكبر بنسبة 29.3% مقارنة بالخرسانة التقليدية، مما يجعلها بديلاً أكثر متانة واستدامة.

فوائد بيئية متعددة

هذا الابتكار لا يقتصر على تعزيز خصائص مواد البناء فحسب، بل يقدم فوائد بيئية هائلة، منها:

تقليل انبعاثات الميثان: إعادة استخدام بقايا القهوة يمنع انبعاث غازات دفيئة ضارة.

تقليل الاعتماد على الرمال: يقلل الحاجة لاستخراج الرمال التي تؤثر سلبًا على البيئات الطبيعية.

تطبيق الاقتصاد التدويري: يساهم في إعادة استخدام الموارد لتقليل النفايات وتعزيز الاستدامة.

خطوات نحو مستقبل مستدام

رغم أن التقنية لا تزال بحاجة إلى اختبارات إضافية لضمان متانتها في الظروف القاسية، فإنها تمثل خطوة كبيرة نحو تقليل بصمة صناعة البناء، هذه التقنية قد تمهد الطريق نحو تطبيقات مشابهة في قطاعات أخرى، مثل الزراعة أو صناعة الأخشاب، ما يعزز التوجه نحو اقتصاد التدوير ومستقبل أكثر استدامة.