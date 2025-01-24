أسهم أوروبا تصعد لمستوى غير مسبوق بفضل أسهم السلع الشخصية والمنزلية

صعدت الأسهم الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق اليوم الجمعة بدعم من أسهم السلع الشخصية والمنزلية، وذلك في وقت رحب فيه المستثمرون بتعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيها إلى خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 08.11 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد أن حقق أعلى مستوى على الإطلاق في ختام الجلسة الماضية.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية 1.6 بالمئة يتصدرها سهم بربيري الذي قفز 14 بالمئة بعد أن أعلنت العلامة التجارية البريطانية للسلع الفاخرة انخفاض المبيعات الفصلية للمتاجر أربعة بالمئة، وهو معدل أقل من المتوقع.

وتقدمت أسهم شركات السلع الفاخرة الأخرى مثل إل.في.إم.إتش الذي صعد 7.8 بالمئة وسهم كيرينج المالكة لجوتشي الذي ارتفع 3.2 بالمئة.

وصعد المؤشر الفرعي لقطاع التعدين 2.1 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار المعادن.

وعلى صعيد منفصل، شعر المستثمرون بالارتياح بعد أن قال ترامب في كلمة عبر الإنترنت أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه سيطالب بخفض أسعار الفائدة على الفور، وإن الدول الأخرى أيضا يتعين عليها فعل ذلك.

وفي مقابلة منفصلة، أشار الرئيس إلى أنه قد يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو والاقتصادات الكبرى الأخرى لشهر يناير.

وبالنسبة للأسهم الخاسرة، هوى سهم إريكسون 8.4 بالمئة بعد أن أخفقت شركة صناعة معدات الاتصالات في تحقيق توقعاتها لأرباح الربع الأخير من العام.