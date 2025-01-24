الين يصعد بعد رفع الفائدة اليابانية وتصريحات ترامب تعزز عملات أخرى

ارتفع الين بعدما أعلن بنك اليابان رفع أسعار الفائدة اليوم الجمعة وعدل توقعاته للنمو، في حين صعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقف أكثر مرونة بشأن الرسوم الجمركية على الصين.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين.

وتأرجح الين بين الخسائر والمكاسب في معاملات متقلبة بعد القرار بفترة وجيزة، لكنه تحول إلى الصعود وسجل في أحدث المعاملات ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمئة ليجري تداوله عند 155.43 مقابل الدولار.

وصعد الدولار الأسترالي بأكثر من 0.6 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 0.6324 دولار، في حين بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 0.57105 دولار.

وتلقى اليوان الصيني دعما من تصريحات ترامب، وارتفع في المعاملات المحلية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع ليسجل 7.2381 مقابل الدولار.

أما في المعاملات الخارجية، بلغ اليوان أعلى مستوى منذ 11 ديسمبر عند 7.2404 مقابل الدولار.

وأدت أحدث تصريحات لترامب بخصوص الرسوم الجمركية على الصين إلى تراجع الدولار على نطاق واسع ليتجه لتكبد أسوأ تراجع أسبوعي في شهرين.

وواصل مؤشر الدولار خسائره ليسجل أدنى مستوى في شهر عند 107.70 مقابل سلة من العملات الرئيسية ويتجه صوب خسارة بأكثر من 1.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفع اليورو 0.36 بالمئة إلى 1.0453 دولار ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية 1.8 بالمئة وهو أفضل أداء منذ نوفمبر 2023.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.2412 دولار ويمضي أيضا على مسار تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5 بالمئة ليوقف بذلك خسائر امتدت لثلاثة أسابيع متتالية.

كما زادت تعليقات ترامب من العوامل غير المواتية للدولار إذ طالب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة، قائلا إنه يفهم السياسة النقدية بشكل أفضل من المكلفين بتحديدها.

وقال رودريغو كاتريل كبير خبراء استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني "تعليقات ترامب... هي تذكير بأننا سنواجه هذا المصدر المستمر للتقلبات القادمة من التعليقات غير الرسمية، وبالطبع، فإنها من الناحية النظرية تتحدى قليلا استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي".

تأتي تصريحات ترامب قبل أيام فقط من أول اجتماع للسياسة النقدية يعقده المركزي الأمريكي خلال إدارته، مع توقعات واسعة النطاق بأن يبقي المسؤولون على أسعار الفائدة دن تغيير.

وبالنسبة للعملات الرقمية، سجلت عملة بتكوين في أحدث معاملاتها ارتفاعا 1.8 بالمئة إلى 104981.55 دولارا، في حين زادت عملة إيثر 4.57 بالمئة إلى 3397.27 دولارا.