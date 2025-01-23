«ألاسكا أير جروب» تعود إلى تحقيق الأرباح

أعلنت شركة الطيران الأمريكية ألاسكا أير جروب تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأخير من 2024 بقيمة 71 مليون دولار أي بما يعادل 0.55 دولار للسهم الواحد، مقابل خسائر صافية بقيمة مليون دولار بما يعادل 0.02 دولار للسهم في الفترة نفسها من 2023.

وتتوقع الشركة تسجيل خسائر معدلة بين 0.50 و 0.75 دولار للسهم خلال الربع الأول من 2025، كما تتوقع أرباحاً معدلة تزيد على 5.75 دولارات للسهم خلال العام المالي الحالي ككل.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة وصول صافي أرباحها بعد استبعاد البنود الخاصة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 125 مليون دولار بما يعادل 0.97 دولار للسهم مقابل 38 مليون دولار بما يعادل 0.30 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بن مينيكوكسي: «كان هذا عاماً انتقالياً، حيث قمنا بضم شركة هوايان أيرلاينز إلى ألاسكا أير جروب وبدأنا رحلتنا لإطلاق العنان لربح إضافي قبل الضريبة بقيمة مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة».

كما زادت إيرادات تشغيل الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 3.53 مليارات دولار مقابل 2.55 مليار دولار في العام السابق.

في الوقت نفسه وافقت الشركة على برنامج جديد لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار لتنفيذه خلال السنوات الأربع المقبلة بدءاً من الشهر الحالي.