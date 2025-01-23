الذهب يهبط بعد اقترابه من أعلى مستوى في 3 أشهر مع تعافي الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما اقتربت في الجلسة الماضية من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وذلك وسط استعادة الدولار لقوته وفي وقت يترقب فيه المستثمرون إشارات جديدة على السياسات التجارية التي ستتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2751.99 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05.52 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى 2763.43 دولارا أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر عندما بلغ مستوى غير مسبوق عند 2790.15 دولارا.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2760.20 دولارا.

واقترح ترامب فرض رسوم جمركية تعادل 25 بالمئة على المكسيك وكندا وبما يعادل 10 بالمئة على الصين بداية من الأول من فبراير. كما وعد بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، دون الخوض في تفاصيل.

ووفقا للمحلل الفني لدى رويترز وانج تاو، قد يواجه الذهب مقاومة عند مستوى 2759 دولارا، وهو ما قد يؤدي إلى حركة تصحيح.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل وسط استمرار النمو الاقتصادي وتراجع التضخم، لكنه يواجه ضبابية بشأن السياسات المقترحة من ترامب، والتي يراها المحللون محفزة للتضخم.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 28 و29 يناير.

وأسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.

ويتوقع صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي المزيد من الخفض في أسعار الفائدة، في حين من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة غدا الجمعة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.63 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944 دولارا ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 970.55 دولارا.