الدولار يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب إعلان ترامب سياساته للرسوم الجمركية

تحرك الدولار في نطاق ضيق أمام عملات رئيسية أخرى اليوم الخميس ولا يزال اتجاهه غير محدد مع عدم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل ملموس فرض رسوم جمركية.

ومن المنتظر أيضا أن تصدر بنوك مركزية سلسلة من القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في نهاية اجتماعه الذي يبدأ يوم الجمعة ويستمر يومين.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي قرارات بشأن أسعار الفائدة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى من بينها اليورو والين، عند 108.31 بحلول الساعة 05.51 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه بنحو 0.1 بالمئة على مدى يومين.

وتراجع المؤشر 1.2 بالمئة يوم الاثنين ليصل إلى أدنى مستوي يومي له منذ نوفمبر 2023 مع توقيع ترامب في أول يوم له بالمنصب على مجموعة من الأوامر التنفيذية لم يكن أي منها يتعلق بالرسوم الجمركية.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على سلع صينية اعتبارا من أول فبراير.

وذكر في وقت سابق أنه قد يفرض رسوما جمركية بنحو 25 بالمئة على المكسيك وكندا اعتبارا من اليوم نفسه.

وتعهد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت كارول كونج خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "اتخذ الرئيس ترامب نهجا أقل عدائية من المتوقع تجاه الصين، و(تحدث) بنبرة أكثر مرونة من المتوقع بشأن الرسوم الجمركية والسياسات (النقدية)".

وكتب محللون لدى دي.بي.إس في مذكرة بحثية "مع وجود ترامب في المكتب البيضاوي حاليا، تظل الرسوم الجمركية على رأس أولويات الحكومة الأمريكية حتى ولو لم يفرضها في أول يوم له كرئيس".

ولم يطرأ تغيير يذكر على اليوان الصيني وسجل 7.2816 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية.

وانخفض الين الياباني بنحو 0.1 بالمئة إلى 156.69 أمام الدولار مع توقع الأسواق بنسبة 96 بالمئة احتمال رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة.

ولم يتغير اليورو كثيرا وسجل 1.0406 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

واستقر الدولار الكندي عند 1.4389 دولار كندي مقابل العملة الأمريكية. ومن المتوقع أن يخفض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء المقبل.

ولم يطرأ تغيير يذكر على البيزو المكسيكي وسجل 20.49 مقابل الدولار.