الذهب يتراجع مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي خفف الطلب على أصول الملاذ الآمن، فيما يترقب المستثمرون تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوضوح بشأن سياسات الإدارة المقبلة.

وبحلول الساعة 01.40 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2690.81 دولارا للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2734.90 دولارا للأوقية.

وأطلقت حركة (حماس) سراح ثلاث رهينات إسرائيليات، فيما قامت إسرائيل بإطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا أمس الأحد، في اليوم الأول من وقف إطلاق نار جاء بعد حرب استمرت 15 شهرا دمرت قطاع غزة وأشعلت الشرق الأوسط.

وتترقب أطراف السوق تنصيب ترامب في وقت لاحق اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تتسبب سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية في تأجيج التضخم وإشعال حروب تجارية واحتمال زيادة جاذبية أصول الملاذ الآمن.

وسيعتمد المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية على مدى جدية الإدارة المقبلة في تنفيذ تعهدات ترامب السياسية.

ووفقا لأغلبية طفيفة من خبراء الاقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، فمن المرجح أن يبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 29 يناير وأن يستأنف خفضها في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.13 دولارا للأوقية. ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 944.25 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.05 دولارا للأوقية.