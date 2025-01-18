عملة ترامب تكتسح عالم العملات المشفرة

شهد عالم العملات المشفرة حدثًا استثنائيًا أمس الجمعة مع الإعلان عن إطلاق العملة الرقمية الجديدة "ترامب"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب. وفي غضون ساعات من الإعلان، حققت العملة صعودًا هائلًا جذب انتباه الأسواق والمستثمرين.

أطلق ترامب العملة عبر منصته للتواصل الاجتماعي، Truth Social، مصحوبًا برسالة: "ميم ترامب الرسمي الجديد هنا! حان الوقت للاحتفال بكل ما ندافع عنه: الفوز!".

بحسب موقع Cryptotimes، تم إطلاق العملة الرقمية "ترامب" ($TRUMP) على شبكة Solana، وسرعان ما أصبحت حديث الساعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ارتفع سعر العملة بنسبة مذهلة تجاوزت 4200% خلال ساعتين فقط من إطلاقها، ليصل إجمالي قيمتها السوقية إلى 7.7 مليارات دولار.

في سياق هذا الارتفاع الصاروخي، تمكن أحد المتداولين من تحقيق مكاسب غير مسبوقة، حيث اشترى حوالي 6 ملايين من عملة ترامب بقيمة 1.1 مليون دولار، لتتضاعف قيمتها في غضون 90 ثانية إلى 23 مليون دولار، وفقًا لمنصة Lookonchain. وعلى الرغم من بيعه جزءًا بسيطًا من حيازته، فإن أرباحه الصافية تجاوزت 20 مليون دولار.

الإطلاق المفاجئ أثار جدلًا واسعًا، حيث تصدرت العملة الرقمية النقاشات في منصات العملات. ومع ذلك، ترافقت هذه الإثارة مع مخاوف بشأن إمكانية تعرض حسابات المستخدمين لسرقات إلكترونية نتيجة الإقبال الكبير على العملة.

وفقًا لتقارير Introbillion عبر منصة Binance، تم تداول 200 مليون رمز من عملة "ترامب" بقيمة سوقية بلغت 14.5 مليار دولار، وحجم تداول تجاوز 1 مليار دولار.

عملة ترامب الرقمية تكتسح عالم العملات المشفرة بقيمة سوقية قياسية

شهد عالم العملات المشفرة حدثًا استثنائيًا أمس الجمعة مع الإعلان عن إطلاق العملة الرقمية الجديدة "ترامب"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب. وفي غضون ساعات من الإعلان، حققت العملة صعودًا هائلًا جذب انتباه الأسواق والمستثمرين.

أطلق ترامب العملة عبر منصته للتواصل الاجتماعي، Truth Social، مصحوبًا برسالة: "ميم ترامب الرسمي الجديد هنا! حان الوقت للاحتفال بكل ما ندافع عنه: الفوز!".

بحسب موقع Cryptotimes، تم إطلاق العملة الرقمية "ترامب" ($TRUMP) على شبكة Solana، وسرعان ما أصبحت حديث الساعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ارتفع سعر العملة بنسبة مذهلة تجاوزت 4200% خلال ساعتين فقط من إطلاقها، ليصل إجمالي قيمتها السوقية إلى 7.7 مليارات دولار.

في سياق هذا الارتفاع الصاروخي، تمكن أحد المتداولين من تحقيق مكاسب غير مسبوقة، حيث اشترى حوالي 6 ملايين من عملة ترامب بقيمة 1.1 مليون دولار، لتتضاعف قيمتها في غضون 90 ثانية إلى 23 مليون دولار، وفقًا لمنصة Lookonchain. وعلى الرغم من بيعه جزءًا بسيطًا من حيازته، فإن أرباحه الصافية تجاوزت 20 مليون دولار.

الإطلاق المفاجئ أثار جدلًا واسعًا، حيث تصدرت العملة الرقمية النقاشات في منصات العملات. ومع ذلك، ترافقت هذه الإثارة مع مخاوف بشأن إمكانية تعرض حسابات المستخدمين لسرقات إلكترونية نتيجة الإقبال الكبير على العملة.

وفقًا لتقارير Introbillion عبر منصة Binance، تم تداول 200 مليون رمز من عملة "ترامب" بقيمة سوقية بلغت 14.5 مليار دولار، وحجم تداول تجاوز 1 مليار دولار.