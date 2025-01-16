أسعار الخدمات والغذاء ترفع التضخم في ألمانيا

أدت قفزات أسعار الخدمات والمواد الغذائية في نهاية العام الماضي إلى ثاني أعلى معدل تضخم خلال 2024 في ألمانيا.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن أسعار المستهلك ارتفعت في ديسمبر الماضي 2.6% على أساس سنوي.

وكان معدل التضخم الأعلى الوحيد خلال العام الماضي في يناير، والذي بلغ 2.9%. ومن نوفمبر حتى ديسمبر ارتفعت أسعار المستهلك 0.5 %، وهو ما يزيد قليلاً على التقدير الأولي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل معدل التضخم في البداية فوق مستوى 2% خلال العام الجديد. ومن بين أمور أخرى، من المرجح أن تؤدي الزيادة في سعر ثاني أكسيد الكربون للبنزين ووقود التدفئة والغاز، فضلاً عن الزيادة في أسعار تذاكر النقل العام، إلى زيادة التضخم.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم لمدة 3 أشهر متتالية، فإن التضخم في 2024 إجمالاً كان أكثر اعتدالاً بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.

وبحسب تقديرات خبراء الإحصاء في فيسبادن، ارتفعت أسعار المستهلك بمعدل 2.2% في المتوسط ​​على مدار العام. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبلغ معدل التضخم المتوسط ​​خلال عام 2025 بأكمله ما يزيد قليلاً على 2%.

وشهدت ألمانيا أعلى معدلات تضخم منذ توحيد شطريها، وذلك خلال عامي 2022 (6.9%) و2023 (5.9%). وشهدت أسعار الطاقة والمواد الغذائية على وجه الخصوص ارتفاعاً حاداً بعد بدء الحرب بين روسيا أوكرانيا في فبراير2022.