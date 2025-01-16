النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن المعروض جراء تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس بعدما عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن عقوبات أمريكية على تجارة الطاقة الروسية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 82.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.20 بتوقيت غرينتش بعد أن صعدت في الجلسة السابقة 2.6 بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ 26 يوليو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 80.36 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 3.3 بالمئة الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 19 يوليو.

وارتفعت الأسعار بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام المحلية للمرة السابعة على التوالي الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ يوليو 2021.

ومن المتوقع تراجع المعروض من النفط الخام عالميا في الأشهر المقبلة حيث دفعت العقوبات الأمريكية الجديدة على منتجي النفط وناقلات النفط الروسية كبار عملاء موسكو إلى البحث عن مصادر بديلة للخام، في حين ارتفعت أسعار الشحن أيضا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط أمس الأربعاء إن أحدث جولة من العقوبات قد تعطل بشكل كبير إمدادات النفط الروسية وتوزيعها.