الذهب يقترب من أعلى مستوى في شهر مع تجدد آمال تقليص الفائدة

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، حيث عززت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وذلك رغم تأثر المكاسب بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2696.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.01 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة مسجلة 2725.20 دولارا.‭ ‬

وقال جيجار تريفيدي المحلل في ريلاينس للأوراق المالية "تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة جدد الآمال في سياسة أقل تقييدا من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) هذا العام. تباطأ التضخم الأساسي بشكل غير متوقع، في حين لم تظهر أسعار المستهلك الرئيسية أي مفاجآت صعودية كبيرة".

وأضاف "هذا دعم الطلب على السبائك حيث إن التقدم في تقليص التضخم قد يدفع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى تخفيف السياسة النقدية".

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي إن البيانات الصادرة أمس الأربعاء أظهرت استمرار تراجع التضخم حتى في ظل حالة عدم اليقين وسط ترقب لمؤشرات عن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب.

وزادت احتمالات اتخاذ المركزي الأمريكي قرارا بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.61 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 958.50 دولارا. واستقر البلاتين عند 938.25 دولارا.