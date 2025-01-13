ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 10 أيام من يناير

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية صدرت اليوم الاثنين أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 8ر3% على أساس سنوي في أول 10 أيام من شهر يناير الجاري.

وبلغت قيمة الصادرات 16 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 الشهر الجاري بزيادة 8ر3% من 4ر15 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوكالة الجمارك الكورية.

وزادت الواردات بنسبة 6ر2% على أساس سنوي إلى 19 مليار دولار خلال نفس الفترة مما نجم عنه عجز تجاري قدره 3 مليارات دولار، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ عدد أيام العمل 5ر7 أيام خلال أول 10 أيام من الشهر الجاري، ووصل متوسط الصادرات اليومية إلى 13ر2 مليار دولار بزيادة 8ر3% عن العام السابق.

وبحسب السلع، قفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 8ر23% على أساس سنوي إلى 18ر3 مليارات دولار لتستحوذ على 32% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، منخفضة من 26% قبل عام سابق وسط تحسن دورة الصناعة.

كما زادت صادرات السيارات والسفن بنسبتي 7ر4% و7ر15% إلى 36ر1 مليار دولار و851 مليون دولار على التوالي.

وارتفعت الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة بنسبتي 4ر3% و4ر1% على أساس سنوي إلى 36ر3 مليارات دولار و67ر2 مليار دولار على التوالي.

وتراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5ر2 % إلى 62ر1 مليار دولار.