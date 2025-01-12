سحب ناقلة نفط معطلة في بحر البلطيق إلى ميناء ألماني

سُحِبَت ناقلة نفط معطلة إلى ميناء مدينة زاسنيتس الألمانية، بعد أن فقدت القدرة على المناورة في بحر البلطيق بالقرب من جزيرة روجن الألمانية.

وتم سحب ناقلة النفط المعطلة "إيفنتين"، المحملة بـ 99 ألف طن من النفط، من على بعد حوالي خمسة كيلومترات من الساحل بواسطة قاطرتين اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية الألمانية للطوارئ البحرية إن السفينة ستبقى هناك حتى يتم اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية، مضيفا أن السفينة مُحكَمة الهيكل ولا تشكل أي خطر على البيئة.

والسفينة جزء مما يسمى "أسطول الظل" الروسي المستخدم لتصدير النفط على الرغم من العقوبات الشديدة المفروضة على روسيا، وفقا لقائمة السفن المرتبطة بروسيا التي جمعتها منظمة "جرينبيس" المعنية بالبيئة.

وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا - من بين جهات أخرى - عقوبات على صناعة النفط الروسية ردا على غزو روسيا الكامل لأوكرانيا في عام 2022.

وغالبا ما تكون السفن في "أسطول الظل" قديمة وفي حالة تشغيلية سيئة.

وتعرضت السفينة "إيفنتين" لعطل في المحرك أول أمس الجمعة وكانت تنجرف في بحر البلطيق قبل تأمين موضعها، وفقا للقيادة المركزية الألمانية للطوارئ البحرية. ولم يتضح بعد سبب تعطل المحرك.