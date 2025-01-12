ارتفاع حركة المسافرين جواً في كوريا بنحو 20% في 2024

أظهرت بيانات، اليوم الأحد، ارتفاع حركة المسافرين عن طريق الجو في كوريا الجنوبية بنحو 20% في عام 2024، مقارنة بعام 2023 لتصل إلى مستوى ما قبل الجائحة تقريبا، بسبب زيادة السفر إلى الخارج.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية ارتفاع عدد المسافرين جوا في المطارات الكورية الجنوبية بنسبة 5ر19% ليتجاوز 120 مليون مسافر في عام 2024، مقارنة بنحو 5ر100 مليون مسافر في عام 2023، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويمثل هذا الرقم 3ر97% من الرقم القياسي البالغ 36ر123 مليون شخص في عام 2019.

وكان عدد المسافرين قد تراجع إلى 5ر29% من الرقم القياسي في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، قبل أن يتعافى إلى 5ر81 % في عام 2023.

وأظهرت البيانات أن الزيادة الحادة في العام الماضي تُعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع عدد المسافرين الدوليين من كوريا الجنوبية وإليها، والذي قفز بنسبة 2ر30% على أساس سنوي إلى حوالي 9ر88 مليون مسافر، بينما ارتفع عدد المسافرين المحليين بنسبة 3ر3% إلى 13ر31 مليون مسافر خلال الفترة المذكورة.

وبحسب الوجهة، ارتفع عدد المسافرين من وإلى اليابان بنسبة 7ر29% على أساس سنوي إلى أكثر من 25 مليون مسافر، مدعوما على ما يبدو بضعف العملة اليابانية.

وارتفع عدد المسافرين جوا من الصين وإليها بأكثر من الضعف ليصل إلى 77ر13 مليون مسافر مقارنة بـ 84ر6 ملايين مسافر في عام 2023. وساعد على ذلك جزئيا إعلان بكين المفاجئ في نوفمبر الماضي عن إلغاء متطلبات التأشيرة للزوار من كوريا الجنوبية، مما سمح للزوار الكوريين الجنوبيين بالبقاء في الصين لمدة تصل إلى 15 يوما دون تأشيرة.