الدولار يتعافى بعد بيانات الوظائف القوية

ارتفع الدولار اليوم الجمعة بعد بيانات أظهرت وفرة أكبر من المتوقع في الوظائف بالولايات المتحدة الشهر الماضي، مما عزز التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق هذا الشهر.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 256 ألف وظيفة في ديسمبر كانون الأول، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات خبراء اقتصاديين بزيادة مقدارها 160 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة، مقارنة بتوقعات أن يسجل 4.2 بالمئة.

وقفز الدولار 0.5 بالمئة أمام الين الياباني إلى 158.765 ين، بينما انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022 أمام الدولار. وهبطت العملة الموحدة لمنطقة اليورو في أحدث معاملات 0.6 بالمئة إلى 1.024 دولار.