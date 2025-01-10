شركة طيران كبرى تقاضي أحد الركاب بأكثر من 15 ألف دولار.. ما القصة؟

بدأت أكبر شركة طيران في أوروبا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الركاب المشاغبين الذين يعطلون الرحلات الجوية.

وكشفت شركة رايان إير أنها قررت مقاضاة أحد الركاب بمبلغ يزيد على 15 ألف دولار بعد أن اضطرت رحلة من دبلن إلى جزيرة لانزاروت الإسبانية إلى تحويل مسارها إلى بورتو في البرتغال وتأخيرها طوال الليل، وكان هناك 160 راكبا على متن الرحلة.

وقالت شركة رايان إير إنها رفعت الآن إجراءات قانونية في محكمة الدائرة الأيرلندية زاعمة أن سلوك الراكب المشاغب تسبب في خسائر تزيد على 15 ألف دولار "في الإقامة الليلية ونفقات الركاب وتكاليف الهبوط".

وتريد الشركة استرداد هذه التكاليف من الراكب وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" .

وقالت شركة رايان إير في بيان: "من غير المقبول أن يعاني الركاب - الذين يسافر العديد منهم مع العائلة أو الأصدقاء للاستمتاع بإجازة صيفية مريحة - من اضطرابات غير ضرورية وتقليص وقت الإجازة نتيجة لسلوك أحد الركاب غير المنضبط".

ولم يتم تقديم تفاصيل حول سلوك الراكب الذي لم يتم الكشف عن اسمه.

وأضاف البيان: "هذا يمثل مجرد واحدة من العواقب العديدة التي سيواجهها الركاب الذين يعطلون الرحلات الجوية كجزء من سياسة عدم التسامح مطلقًا لشركة رايان إير، ونأمل أن يردع هذا الإجراء المزيد من السلوكيات المزعجة على الرحلات الجوية حتى يتمكن الركاب وأفراد الطاقم من السفر في بيئة مريحة ومحترمة".

وفي الاتحاد الأوروبي، يحق للمسافرين الحصول على تعويض عن الرحلات الجوية التي يتم إلغاؤها أو تأخيرها لمدة ثلاث ساعات أو أكثر. ويتضمن ذلك الإقامة الفندقية المجانية، إذا لزم الأمر.