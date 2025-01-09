رغم تخفيض راتبها 45% .. أغنى سيدة في بريطانيا تحصل على 200 مليون دولار

في خطوة مثيرة للجدل، خفضت دينيس كوتس، أغنى سيدة أعمال في المملكة المتحدة والرئيسة التنفيذية لشركة "Bet365"، راتبها بنسبة 45% خلال العام الماضي، لكنها ما زالت تحتفظ بمكانتها كأعلى المديرين التنفيذيين أجراً في بريطانيا، متفوقة على تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل".

حصلت كوتس على إجمالي دخل بلغ 158.7 مليون جنيه إسترليني (200.76 مليون دولار) في العام المالي المنتهي في مارس 2024، متضمناً راتباً بقيمة 94.7 مليون جنيه وأرباحاً بقيمة 64 مليون جنيه من حصتها البالغة 58% في شركة "Bet365"، ويعد هذا انخفاضاً كبيراً مقارنة بمداخيلها في عام 2023، التي بلغت 270 مليون جنيه إسترليني.

ورغم هذا التخفيض، تظل أرباح كوتس بعيدة عن معظم المديرين التنفيذيين العالميين، إذ إن إجمالي ما حصلت عليه العام الماضي يعادل ثلاثة أضعاف ما كسبه تيم كوك، الذي بلغ راتبه السنوي 63.2 مليون دولار (نحو 50 مليون جنيه إسترليني).

شركة "Bet365"، سجلت أداءً ماليًا قويًا، إذ ارتفعت أرباحها قبل الضرائب بنسبة 9% لتصل إلى 596 مليون جنيه إسترليني، بينما زاد حجم أعمالها إلى 3.7 مليارات جنيه إسترليني.

دينيس كوتس، التي تُقدر ثروة عائلتها بـ8 مليارات جنيه إسترليني، استثمرت بقوة في الشركة منذ أن أسستها مع شقيقها عام 2000، بعد رهن متاجر المراهنات الخاصة بعائلتها لتحويل أعمالها إلى المنصات الرقمية.

وقد حظيت بشهرة واسعة في عام 2020 عندما حصلت على مدخولات قياسية بلغت 466 مليون جنيه إسترليني، مستفيدة من ارتفاع إيرادات الشركة خلال الجائحة.

ويبدو أن خفض راتبها الأخير يعكس توازناً بين تعزيز الأداء المالي للشركة والاستمرار في مكافأة مالكيها، إلا أن تعويضاتها لا تزال تثير نقاشات حول الإنصاف في أجور المديرين التنفيذيين، خاصةً في ظل المقارنات العالمية.