استقرار أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي

استقرت أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الخميس.

وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك لم يسجل أي تغيير خلال ديسمبر مقارنة بالشهر السابق في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2ر0% بعد تراجعه بنسبة 6ر0% خلال نوفمبر.

وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال نوفمبر.

كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر2% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 4ر2% بعد تراجعها بنسبة 5ر2% خلال الشهر السابق.