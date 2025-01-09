الذهب يتراجع بعد وصوله لأعلى مستوى في 4 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط جني أرباح بعد أن وصلت لأعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة السابقة، وسط ترقب لتقرير للوظائف من المقرر صدوره غدا الجمعة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في 2025.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2659.62 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.53 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2678.30 دولارا.

وقال أجاي كيديا مدير كيديا كوموديتيز في مومباي "الأسعار تتداول ضمن نطاق ضيق وهناك بعض عمليات جني الأرباح. هناك حاجة إلى محفز جديد للذهب لاختراق مستوى المقاومة".

وسجل الذهب أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة الماضية بعد تقرير جاء أضعف من المتوقع للتوظيف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن المركزي الأمريكي ربما يكون أقل ترويا في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه أداة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.12 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 952.95 دولارا وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 926.50 دولارا.