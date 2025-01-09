هبوط الدولار أمام الجنيه المصري وسط تدفق الاستثمارات الجديدة

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، وفقًا لبيانات سوق الصرف، مع ختام تداولات يوم أمس الأربعاء واستمرار التراجع في تعاملات اليوم الخميس.

جاء هذا الهبوط على خلفية دخول استثمارات جديدة في القطاع المصرفي عبر أدوات الدين المختلفة، ما دعم قوة الجنيه.

أسعار الدولار في البنوك المصرية وفق أحدث التحديثات:

البنك المركزي المصري:

شراء: 50.727 جنيها

بيع: 50.592 جنيها

البنك الأهلي المصري:

شراء: 50.67 جنيها

بيع: 50.57 جنيها

بنك مصر:

شراء: 50.66 جنيها

بيع: 50.56 جنيها

بنك القاهرة:

شراء: 50.66 جنيها

بيع: 50.56 جنيها

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 50.72 جنيها

بيع: 50.63 جنيها

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 50.67 جنيها

بيع: 50.57 جنيها

بنك الإسكندرية:

شراء: 50.67 جنيها

بيع: 50.57 جنيها

وسجلت أسعار الدولار في بقية البنوك معدلات متقاربة، تراوحت بين 50.55 و50.72 جنيها للشراء، وبين 50.56 و50.65 جنيها للبيع.