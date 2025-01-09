أسعار النفط تواصل التراجع بضغط من ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس لتواصل الخسائر التي بدأتها في اليوم السابق وسط ارتفاع كبير شهدته مخزونات الوقود الأمريكية الأسبوع الماضي، إلا أن المخاوف بشأن تقلص الإمدادات من جانب أعضاء أوبك وروسيا حدت من الانخفاض.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.25 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.02 دولارا.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء بضغط من ارتفاع الدولار وزيادة بأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين زادت 6.3 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 237.7 مليون برميل. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون زيادة قدرها 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 6.1 ملايين برميل في الأسبوع إلى 128.9 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 600 ألف برميل.

لكن مخزونات الخام هبطت 959 ألف برميل في الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 184 ألف برميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية "أثار نمو مخزونات الوقود في الولايات المتحدة بعض عمليات البيع لكن الاتجاه الهبوطي يظل محدودا بسبب موسم الطلب الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي".

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض في ديسمبر بعد شهرين من الارتفاع. ومحت أعمال صيانة حقول في الإمارات أثر زيادة الإنتاج في نيجيريا ودول أخرى في المنظمة.

وفي روسيا بلغ متوسط إنتاج النفط 8.971 ملايين برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، وهو أقل مما تستهدفه البلاد، حسبما ذكرت بلومبرغ.