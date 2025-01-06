كيف يبدأ مليارديرات العالم يومهم؟

عندما تفكر في حياة المليارديرات، قد تتخيل الجزر والطائرات الخاصة واليخوت الفاخرة، ولكن الواقع مختلف تمامًا عندما يتعلق الأمر ببدايات يومهم. يكشف الروتين الصباحي لكبار أثرياء العالم أسرارًا عن النجاح والانضباط.

جيف بيزوس بلا منبه

بثروة تبلغ 233.5 مليار دولار، يفضل مؤسس أمازون الاستيقاظ طبيعيًا دون منبه. يبدأ يومه بقراءة الصحف وتناول القهوة مع عائلته. إفطاره ليس عاديًا، حيث يفضل "أخطبوط الإفطار" المميز وهو عبارة عن بيضة مسلوقة وزبادي بالثوم الأخضر. ويحرص على اتخاذ أهم القرارات صباحًا عندما يكون ذهنه في قمة تركيزه، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

نصيحته: خصص أوقاتك الأكثر إنتاجية للقرارات الكبرى، وقلل من التفكير في التفاصيل الصغيرة.

سام ألتمان 1.1 مليار دولار

يعتمد مؤسس OpenAI على ضوء LED كامل الطيف لتعزيز يقظته صباحًا، مع جرعة إسبريسو قوية. يدير وقته بذكاء، حيث يؤجل الاجتماعات لما بعد الظهر، مستفيدًا من الصباح للعمل الأكثر أهمية.

نصيحته: جرب التعرض للضوء الطبيعي أو الصناعي لتحفيز الطاقة صباحًا، وراقب مستويات تركيزك.

إيفان شبيغل لحظات من العناية الذاتية

الرئيس التنفيذي لشركة Snapchat يبدأ يومه في الساعة الخامسة صباحًا من أجل قضاء وقت بمفرده، والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني والاستمتاع بفنجان دبل إسبريسو، يليه قناع وجه بالكركم والنعناع. يحرص على وجبة إفطار متوازنة قبل الغوص في جدول أعماله.

نصيحته: اجعل الصباح فرصة للعناية الذاتية واليقظة الذهنية لتحضير نفسك ليوم مليء بالطاقة.

إيلون ماسك: بداية بسيطة

يعتمد مؤسس Tesla وSpaceX على روتين بسيط، يتحقق سريعًا من هاتفه بحثًا عن التحديثات وأي إشعارات متعلقة بالعمل. ومثله كمثل معظم الناس، يعاني ماسك أيضًا من عادة استخدام الهاتف الذكي والتي يقول إن منبعها القلق.

نصيحته: ابدأ يومك بالتخطيط ومراجعة أولوياتك، وامنح نفسك لحظات استراحة من التعقيدات.

مارك زوكربيرغ: قرارات أقل

يبدأ مؤسس شركة Meta يومه في الساعة الثامنة صباحًا بالتحقق من Facebook وMessenger وWhatsApp على هاتفه، وهي العادة التي يعترف بأنها ليست مثالية. وتوقف عن الجري من أجل ممارسة الجيو جيتسو والفنون القتالية المختلطة.

بعد التمرين، يستحم ويرتدي ملابسه. يحب ارتداء ملابس مماثلة يوميًا حتى يتمكن من تركيز طاقته العقلية على قرارات أكثر أهمية. بعد ذلك، يأكل أي شيء سهل في ثلاجته.

نصيحته: قلل الخيارات غير الضرورية في حياتك لزيادة تركيزك على القرارات الأكثر أهمية.

تيم كوك: الصباح هو المفتاح

الرئيس التنفيذي لأبل يستيقظ قبل الفجر ليقرأ البريد الإلكتروني، ويتبع ذلك ساعة من التمارين الرياضية. يفضل وجبة إفطار صحية، مع موسيقى الروك الكلاسيكية.

نصيحته: استفد من الساعات الهادئة صباحًا لإنجاز المهام الأكثر أهمية.

هل الروتين هو سر النجاح؟

رغم اختلاف التفاصيل، يجتمع هؤلاء الأثرياء على روتين منضبط يعزز الإنتاجية والتركيز. قد لا تكون مليارديرًا، لكن يمكنك تبني عادات مثل تحديد الأولويات، العناية الذاتية، وتبسيط القرارات لتحسين جودة يومك.

أنت، ما هو روتينك المفضل؟