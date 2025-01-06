الأسهم اليابانية تستهل تداولات 2025 على تراجع



تراجع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1 % في أول جلسة تداول في عام 2025، الاثنين وسط موجة بيع بعد صعود المؤشر في نهاية العام الماضي طغت على مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وهبط نيكاي 1.47 % إلى 39307.05 نقاط بعد الارتفاع 0.13 % في بداية الجلسة.



وسجل المؤشر مكاسب بلغت 4.4 % في ديسمبر، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير من العام الماضي.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا للأوراق المالية «بعد ارتفاعه في نهاية العام الماضي، هبط نيكاي بسبب غياب المستثمرين الأجانب. لكن المؤشر عند مستوى محايد عند 39400 نقطة تقريباً».



وأوضح كامادا أن خسائر المؤشر ستكون محدودة لبعض الوقت.

وأضاف «ارتفاع المؤشر أو انخفاضه لاحقاً ​​يعتمد على اتجاه الأسواق الخارجية».

وانخفض سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 4.22 % مكبداً نيكاي أكبر خسائر. كما تراجع سهم شركة التوظيف ريكروت هولدينجز 3.32 %.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.02 % إلى 2756.38 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم تويوتا موتور 4.29 %.

وقال كامادا إن الحذر بشأن مكاسب تويوتا في ديسمبر طغى على التفاؤل إزاء توقعات الشركة على خلفية ضعف الين.



وارتفع سهم تويوتا 23 % الشهر الماضي، إذ صعد مؤشر توبكس 3.9 %.

وأنهى سهم شركة نيبون ستيل سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات وهبط 0.75 % بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن استحواذها على يو.إس ستيل الأمريكية للصلب مقابل 14.9 مليار دولار.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر أسهم «وول ستريت» الأمريكية التي سجلت مكاسب قوية عند الإغلاق يوم الجمعة. وارتفع سهم أدفانتست 1.13 % وطوكيو إلكترون 0.72 %.

ومن بين 225 شركة مدرجة على مؤشر نيكاي، ارتفع 49 سهماً وانخفض 175 سهماً وبقي سهم واحد دون تغير.