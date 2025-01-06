الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع تلمسا لمؤشرات على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 00.34 بتوقيت غرينتش استقرت أسعار الذهب عند 2639.56 دولارا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2652 دولارا للأوقية.

ينصب تركيز السوق على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة. وقد توفر البيانات المزيد من الأدلة على خطط أسعار الفائدة التي يتبناها المركزي الأمريكي بعد أن أحدث حالة من الاضطراب في الأسواق الشهر الماضي بتقليصه توقعاته لخفض أسعار الفائدة لعام 2025.

كما يترقب المستثمرون أيضا تقرير إيه.دي.بي لبيانات الوظائف وفرص العمل، بالإضافة إلى محاضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وترتفع أسعار الذهب عندما تنخفض أسعار الفائدة، فضلا عن أنه يستخدم كتحوط في أوقات الضبابية السياسية والتضخم. ومن المقرر أن يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية وسياسات الحماية التجارية التي يقترحها إلى تأجيج التضخم.

وقد يدفع هذا المركزي الأمريكي إلى التباطؤ في خفض أسعار الفائدة، مما يحد من ارتفاع أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.64 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 931.70 دولارا للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 918.63 دولارا للأوقية.