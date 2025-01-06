إندونيسيا تسجل أعلى معدل نمو في عدد السياح الأجانب خلال 5 سنوات

أعلنت وزارة السياحة الإندونيسية أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد ارتفع بنسبة 20% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ووصل عدد الوافدين خلال هذه الفترة إلى 66ر12 مليون سائح، مسجلا زيادة بنسبة 17ر20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وهو أعلى معدل نمو يتم تسجيله خلال آخر خمس سنوات، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء الأحد.

وقالت ني مادي أيو مارتيني، نائبة مدير التسويق بالإنابة في الوزارة، في بيان: "هذا الإنجاز هو نتيجة للجهود المشتركة بين وزارة السياحة وجميع الأطراف المعنية لتحسين أداء قطاع السياحة."

وأشارت إلى أن عدد السياح الأجانب الوافدين في نوفمبر 2024 بلغ 09ر1 مليون سائح.

وأضافت أن البيانات الخاصة بشهر ديسمبر 2024 ستصدر رسميا من قبل هيئة الإحصاء الإندونيسية في فبراير المقبل.