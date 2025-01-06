تحذيرات من الحمى القلاعية في إندونيسيا ودعوة لإغلاق أسواق الماشية

ناشدت وزارة الزراعة الإندونيسية الحكومات الإقليمية إغلاق أسواق الماشية مؤقتا لمدة 14 يوما في حالة ظهور أي إصابة بمرض الحمى القلاعية في الماشية في أقاليمها.

ونقلت وكالة أنتارا الإندونيسية أمس الأحد عن المدير العام للثروة الحيوانية وصحة الحيوان بوزارة الزراعة أجونج سوجاندا قوله في بيان في جاكرتا إن الوزارة تواصل التذكير بأن الزيادة في حالات الإصابة بالحمى القلاعية في ديسمبر 2024 يجب أن تحظى باهتمام من جانب الحكومات الإقليمية.

وأضاف أن الوزارة اقترحت عدة إجراءات استباقية، أولها تعزيز الرقابة على حركة الماشية، والمنتجات الحيوانية، والوسائط الناقلة للمرض.