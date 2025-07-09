كومن للتأمين تستحوذ على منصة «يلا كومبير» الإماراتية

أعلنت شركة «كومن» للتأمين، إحدى شركات التأمين الرقمي، استحواذها على منصة «يلا كومبير»، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال مقارنة منتجات التأمين عبر الإنترنت والتي تأسست عام 2014.

وقالت شركة كومن، التي تأسست عام 2018، في بيان صحافي الأربعاء: إنه من خلال هذا الاندماج الاستراتيجي، تصبح الشركتان أكبر مجموعة تأمين رقمي في المنطقة، وتعملان اليوم في ست دول هي لبنان، ومصر، ونيجيريا، وقبرص، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، في حين أن معظم شركات التأمين الرقمي تقتصر على سوق واحدة فقط.

وتتميز يلا كومبير الإماراتية بحضور رقمي قوي، إذ تسجل أكثر من ستة ملايين مستخدم سنوياً عبر منصتها الإلكترونية، ما يعزز البنية التحتية للمجموعة ويمنح العملاء وسيلة أكثر ذكاءً وسرعة وشفافية للوصول إلى منتجات التأمين.

وستحافظ كل من الشركتين على هويتهما التجارية المستقلة، مع العمل ضمن رؤية موحدة واستراتيجية نمو متكاملة.

وقال روجيه زكار، الرئيس التنفيذي لشركة كومن: «يشكل هذا الاستحواذ خطوة نوعية إذ تعد يلا كومبير اسماً معروفاً في الإمارات ورائدة في مجال الوصول الرقمي إلى التأمين».

وأضاف: «إن دمج منصتها الإلكترونية المتطورة مع انتشارنا الإقليمي المتسارع يخلق نظاماً متكاملاً يخدم العملاء بشكل أفضل. في الوقت الذي تركز فيه الشركات الأخرى على سوق واحدة، نحن نبني مجموعة تغطي ستة أسواق - وما زلنا في بداياتنا».

وطبقاً للبيان، تستعد كومن، بعد ترسيخ حضورها في السوق الإماراتية، حالياً لدخول السوق السعودية في خطوة تعد المرحلة التالية من توسعها الإقليمي.