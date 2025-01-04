تعافي الأسهم الأمريكية بدعم من أسهم التكنولوجيا

تعافت الأسهم الأمريكية أمس الجمعة في نهاية أسبوع تداول قصير بسبب العطلات والذي استقبل أيضا عاما جديدا جلب معه توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية وسياسات تنظيمية أكثر مرونة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب القادمة.

أدى ارتفاع واسع النطاق إلى صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة عند الإغلاق، مع تقدم أسهم شركات النمو ذات القيمة السوقية الضخمة مثل تسلا وإنفيديا لتدعم الاتجاه الصعودي وتضع المؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا في الصدارة.

ومع ذلك، سجلت المؤشرات الثلاثة انخفاضات طفيفة خلال الأسبوع وتكبد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خسارته الأسبوعية الثالثة في أربعة أسابيع.

وأدت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية إلى إثارة التساؤلات حول الحاجة إلى تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة في الأمد القريب بسبب احتمال إعادة إذكاء ضغوط التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند توماس باركين إن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة في عام 2025 إيجابية، على الرغم من عدم اليقين بشأن تأثير التجارة والسياسات الأخرى التي قد تنتهجها إدارة ترامب القادمة.

وارتفع داو جونز الصناعي 339.86 نقطة أو 0.80 بالمئة إلى 42732.13 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 73.92 نقطة أو 1.26 بالمئة إلى 5942.47 نقطة، وتقدم ناسداك المجمع 340.88 نقطة أو 1.77 بالمئة إلى 19621.68 نقطة.