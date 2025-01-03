شركات أمريكية تهيمن على قائمة أعلى 100 شركة من حيث القيمة السوقية

تهيمن شركات من الولايات المتحدة على قائمة أعلى 100 شركة، من حيث القيمة السوقية، التي أعدتها شركة التدقيق والاستثمارات "إي.واي".

وذكرت شركة "إي.واي" في بيان صحفي اليوم الجمعة أن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أبل" و"نفيديا" و"ماكروسوفت" كانت الشركات الأعلى قيمة في العالم، في نهاية عام 2024 .

وأظهرت دراسة أجرتها شركة "إي.واي" أن القيمة السوقية لشركة "أبل"، بلغت حوالي 78ر3 تريليونات دولار، اعتبارا من 31 ديسمبر 2024، بينما بلغت قيمة شركة نفيديا 28ر3 تريليونات دولار ومايكروسوفت 13ر3 تريليونات دولار. وتهيمن الشركات الأمريكية على القائمة، حيث تستحوذ على 62 من أصل 100.

ولم يكن هناك أي شركة أوروبية، من بين العشرة الأوائل ولم تتمكن سوى ثلاث شركات من القوة الاقتصادية الأوروبية، ألمانيا، من الوصول إلى قائمة أكبر 100 شركة: وهي شركة البرمجيات العملاقة/ساب/، وشركة التكنولوجيا العملاقة سيمنس وشركة دويتشه تيليكوم للاتصالات.