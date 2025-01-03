إيزي جيت تستخدم طريقة طلاء أقل وزناً لتقليل استهلاك طائراتها للوقود

ذكرت شركة إيزي جيت أنها أصبحت أول شركة طيران في العالم، تستخدم طريقة طلاء أقل وزنا لتقليل استهلاك طائراتها للوقود.

وتقوم شركة الطيران البريطانية بنهج جديد يقلص من عدد طبقات الطلاء، اللازمة لإنشاء اللون البرتقالي والأبيض، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وأضافت الشركة أن هذا النظام يؤدي لتقليص "متواضع نسبي" في الوزن، يبلغ 27 كيلوغراما، لكل طائرة، لكنه جزء من "خطوات تدريجية عديدة" لجعل طائرتها أخف وزنا، ما يقلل من كمية الوقود، التي تحرقها، وبالتالي انبعاثات الكربون.

وتم استخدام هذه الطريقة، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة مانكيويز أفييشن كوتينغز، على 38 طائرة تابعة لشركة إيزي جيت حتى الآن.

وتوقعت شركة إيزي جيت أن يؤدي ذلك إلى توفير 1296 طنا من الوقود سنويا بمجرد اكتمال طلاء الأسطول بالكامل، بحلول عام 2030.