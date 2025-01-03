بايدن يرفض بيع شركة يو.إس ستيل لمشترٍ ياباني

أكد مصدر مطلع اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر رفض عرض شركة نيبون ستيل اليابانية لشراء شركة يو.إس ستيل الأمريكية للصلب مقابل 14.9 مليار دولار، مما يضع حدا لخطة اندماج مثيرة للجدل.

وكانت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أحالت في وقت سابق قرار الموافقة على الصفقة أو منعها إلى بايدن الذي سيترك منصبه في 20 يناير.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست التي كانت أول من نشر الخبر، جاء قرار بايدن بمنع الصفقة على الرغم من جهود بذلها بعض كبار مستشاريه الذين عبروا عن قلقهم من أن الخطوة قد تضر بالعلاقات الأمريكية اليابانية.

ونشرت الصحيفة الخبر نقلا عن مسؤولين اثنين في الإدارة غير مخولين بالحديث علنا عن هذه المسألة.

ولم يوضح المصدر الذي تحدث لرويترز شريطة عدم نشر اسمه سبب القرار لكنه سلط الضوء في وقت سابق على التداعيات السياسية للصفقة.

ورفض متحدث باسم البيت الأبيض ومتحدث باسم شركة نيبون ستيل التعليق على التقارير.

وأحالت شركة يو.إس ستيل رويترز إلى بيان صدر أمس الخميس قالت فيه إنها تأمل أن "يفعل بايدن الشيء الصحيح ويلتزم بالقانون من خلال الموافقة على صفقة تعزز بشكل واضح الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة".

ودفعت شركة نيبون مبلغا كبيرا للفوز بصفقة شراء ثاني أكبر شركة منتجة للصلب في الولايات المتحدة في مزاد في ديسمبر 2023، لكن الصفقة واجهت معارضة من اتحاد عمال الصلب القوي (يو.إس.دبليو) فضلا عن سياسيين.

وقال بايدن إنه يريد أن تكون مليكة وإدارة شركة يو.إس ستيل في أيد أمريكية في حين تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمنع الصفقة بعد توليه منصبه في يناير.