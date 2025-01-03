صادرات الكهرباء الفرنسية لجيرانها تصل لمستويات قياسية

صدرت فرنسا كمية كبيرة من الكهرباء العام الماضي بفضل تنويعها لمصادر توليد الطاقة، حسبما قالت شركة رائدة في الإنتاج أمس الخميس.

وارتفع صافي صادرات البلاد لجيرانها إلى حوالي 89 تيراوات/ ساعة في 2024، لتحطم رقمها القياسي السابق الذي سجلته في 2002، وفقا لشركة "آر تي إي" المشغلة لشبكة الكهرباء.

وتم نقل صافي 2ر27 تيراوات/ ساعة إلى ألمانيا وبلجيكا، و3ر22 تيراوات/ ساعة لإيطاليا و 21 تيراوات/ ساعة إلى المملكة المتحدة، و 7ر16 تيراوات/ ساعة إلى سويسرا و 8ر2 تيراوات/ ساعة إلى إسبانيا.

وبحسب توماس فيرناك مدير شركة "آر تي إي"، تمكنت البلاد من تحقيق الصادرات الضخمة من الكهرباء عن طريق استعادة الطاقة النووية والإنتاج الاستثنائي من الطاقة الكهرومائية ومزيد من التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.