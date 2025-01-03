ارتفاع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم

سجل اليوان الصيني ارتفاعا أمام الدولار في تعاملات اليوم الجمعة، وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب (المركزي) الصيني 1878ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 1 بيب صيني عن مستواه في ختام تعاملات الأمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.