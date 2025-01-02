"تحالف صفر انبعاثات المصرفي" في مأزق بعد انسحاب عمالقة المال الأمريكي

قرر بنكا سيتي جروب وبنك أوف أمريكا الأمريكيان الانسحاب من التحالف المصرفي العالمي "تحالف صفر انبعاثات المصرفي"، بعد انسحاب بنكي ويلز فارجو وجولدمان ساكس الشهر الماضي.

يذكر أن تحالف صفر انبعاثات المصرفي الذي تقوده الأمم المتحدة هو تجمع عالمي للبنوك الملتزمة بجعل قروضها واستثماراتها وأنشطتها في أسواق المال متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.

وقال سيتي جروب إنه في حين مازال ملتزما بتحقيق صفر انبعاثات فإنه قرر الخروج من التحالف. كما قال بنك أوف أمريكا إنه خرج من التحالف لكنه سيواصل العمل مع عملائه لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي الشهر الماضي أقامت ولاية تكساس وعشر ولايات أمريكية أخرى يقودها حكام جمهوريون دعاوى قضائية ضد شركات إدارة الأصول بلاك روك وفانجارد وستيت ستريت بتهمة انتهاك قانون مكافحة الاحتكار من خلال أنشطتها في مجال حماية المناخ والتي أدت إلى خفض إنتاج الفحم وارتفاع أسعار الطاقة.

يذكر أن تحالف صفر انبعاثات المصرفي هو جزء من "تحالف جلاسجو المالي من أجل صفر انبعاثات" وهو مظلة تدعمها الأمم المتحدة للتحالفات المناخية في العالم. ويسهم بنكا سيتي جروب وبنك أوف أمريكا في تمويل تحالف جلاسجو المالي من أجل صفر انبعاثات.