تيك توك يعمل على تطوير إصدار جديد قبل بيعه لمستثمرين

نقلت صحيفة "ذي إنفورميشن" اليوم الأحد عن مصادر لم تسمها قولها إن تطبيق تيك توك يعمل على تطوير نسخة جديدة منه للمستخدمين في الولايات المتحدة قبل بيعه المقرر لمجموعة من المستثمرين.

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيبدأ محادثات مع الصين غدا الاثنين أو الثلاثاء بشأن صفقة محتملة بخصوص تيك توك.

وقال إن الولايات المتحدة أبرمت "تقريبا" صفقة لبيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة.

وذكرت الصحيفة أن تيك توك وضع خطة لإطلاق التطبيق الجديد على متاجر التطبيقات الأمريكية في الخامس من سبتمبر.

وفي الشهر الماضي، مدد ترامب الموعد النهائي المحدد لشركة بايت دانس، التي تتخذ من الصين مقرا، لبيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر .

وجاء في تقرير الصحيفة أنه سيتعين على مستخدمي تيك توك في نهاية المطاف تنزيل التطبيق الجديد حتى يتمكنوا من استخدامه رغم أن التطبيق الحالي سيعمل حتى مارس آذار المقبل مع احتمال تغيير الموعد.

ولم يرد تيك توك على طلب للتعليق من رويترز التي لم يتسن لها التحقق من التقرير.