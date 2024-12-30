تباطأت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي مع ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع.

وأظهر تقرير جيبون بنك الصادر اليوم الاثنين ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال ديسمبر الحالي إلى 6ر49 نقطة مقابل 49 نقطة خلال نوفمبر.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وأشار تقرير جيبون بنك إلى تباطؤ وتيرة انكماش ناتج قطاع التصنيع في نهاية العام الحالي، حيث كان معدل التراجع خلال الشهر الحالي طفيفا مقارنة بالشهر الماضي. وأشارت الشركات إلى أن ضعف الطلب كان غالبا بسبب تباطؤ الإنتاج.

كما أشارت شركات التصنيع إلى تفضيل أقل لاستخدام المخزونات القائمة بدلا من شراء توريدات جديدة، حيث كان معدل السحب من المخزونات تامة الصنع بسيطا.

في الوقت نفسه استمر ضعف الطلب على الصادرات في ظل الطلب الضعيف في الأسواق الرئيسية وبخاصة في الصين والولايات المتحدة.