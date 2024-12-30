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أعمال

تراجع أسعار النفط وسط تعاملات ضعيفة

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رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام حيث يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 74.11 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.11 بتوقيت غرينتش وبلغ عقد مارس الأكثر تداولا 73.73 دولارا للبرميل بانخفاض 6 سنتات.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 70.52 دولارا للبرميل.

وصعد الخامان 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي بدعم من سحب كميات أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.