شطب 170 ألف وظيفة في قطاع التجزئة بالمملكة المتحدة

فقد نحو 170 ألف شخص من العاملين في قطاع التجزئة ببريطانيا، وظائفهم خلال عام 2024، بعد عام اتسم بالصعوبة بالنسبة لشركات البيع بالتجزئة في البلاد، بحسب ما أظهرته البيانات.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأحد، أن إحصاءات نهاية العام التي جمعها "مركز أبحاث التجزئة"، أظهرت أن عدد الوظائف التي تم شطبها، ارتفع في ظل انهيار سلاسل بيع رئيسية، مثل "هوم بيز" و"تيد بيكر".

وأشارت إلى أن أحدث تحليل للإحصاءات أظهر شطب إجمالي 169 ألفا و395 وظيفة في قطاع التجزئة خلال عام 2024 وحتى تاريخه.

وبالمقارنة مع عام 2023، جاء العدد أعلى بواقع 49 ألفا و990 وظيفة، أي بزيادة نسبتها 9ر41%.

ويعد الرقم بذلك أعلى قراءة سنوية يتم تسجيلها منذ شطب أكثر من 200 ألف وظيفة في عام 2020، في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا، التي أجبرت تجار التجزئة على إغلاق متاجرهم أثناء فرض عمليات الإغلاق.