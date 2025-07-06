تحالف لدعم استثمارات الذكاء الاصطناعي في الإمارات

أعلنت شركة «تيريكس فينتشرز» العالمية للاستثمار والاستشارات عن شراكة استراتيجية مع منصة «طوكيو إيه آي»، وهي مجتمع متخصص في الذكاء الاصطناعي مقرها اليابان، بهدف ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي عبر أسواق الإمارات والهند واليابان.

وتهدف المبادرة إلى ربط المستثمرين البارزين والشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مع شركات ناشئة في مرحلة النمو، لتعزيز التوسع في أسواق رئيسة حول العالم، وفقاً لبيان مشترك صدر عن الجهتين.

وقالت بريانكا مادناني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة تيريكس فينتشرز، في تصريح صحفي: «أطلقنا هذا التعاون مع مجتمع طوكيو إيه آي في اليابان، من أجل توفير أقصى قدر من الموارد للشركات الهندية التي تطور حلولاً مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونهدف إلى بناء منصة تمكن الشركات الناشئة الهندية من دخول السوق اليابانية وتوسيع أعمالها هناك».

وأضافت: «الكثير من المؤسسين لم يفكروا أصلاً في استهداف السوق اليابانية بسبب عوائق اللغة وصعوبة الوصول، ونسعى لسد هذه الفجوة، وإثبات أن اليابان يمكن أن تكون منصة عالمية واعدة، فهذا المسار سيساعد المزيد من رواد الأعمال على جذب التمويل والانطلاق في السوق اليابانية».

وأوضح إيسامو كوياما، قائد فريق الابتكار في «طوكيو إيه آي»، أن رأس المال الياباني بدأ يوجه تركيزه نحو الشركات التي أثبتت نماذج أعمالها وتجاوزت المراحل الأولية.

وقال: «من خلال هذه الشراكة، نبني جسراً موثوقاً بين اثنين من أكثر الأنظمة التكنولوجية ديناميكية في العالم».

ويتم دعم «طوكيو إيه آي» من قبل شركات تقنية عالمية مثل «غولدمان ساكس» و«ميتسوبيشي كوربوريشن»، مع تركيز أساسي على بناء الشراكات وشبكات التمويل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الناشئة.

أما «تيريكس فينتشرز»، ومقرها دبي، فستلعب دور الشريك المحلي في الهند والإمارات، عبر ربط الشركات الهندية ذات النمو السريع بالمستثمرين اليابانيين الباحثين عن فرص خارج مرحلة التأسيس الأولية.

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