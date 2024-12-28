الصين تخفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الخام المعاد تدويرها

أفادت بيانات رسمية نشرت اليوم السبت أن الصين ستخفض معدلات الرسوم الجمركية على واردات الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم.

وكشفت وثائق من وزارة المالية أن الصين ستعدل معدلات بعض فئات الرسوم الجمركية على الواردات، اعتبارا من أول يناير 2025.

وأظهرت الوثائق الرسمية أن الصين سترفع الرسوم الجمركية على واردات بعض السلع مثل الدبس والمساحيق المخلوطة مسبقا المحتوية على السكر، بينما ستخفض الرسوم على فئات مثل النواقل الفيروسية لعلاج الأورام بالخلايا التائية، وناقلات الحركة الأوتوماتيكية للمركبات ذات الأغراض الخاصة.