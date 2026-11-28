أبلغت شركة "تسلا" هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية بخططها للاستحواذ على "إيماج"، الشركة الألمانية المتخصصة في أنظمة التصنيع، وفقاً لما أوردته عدة وسائل إعلام، من بينها صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية وهيئة البث "إس دبليو آر" ومجلة "فيرتشافتس فوخه" الاقتصادية.

يقع المقر الرئيسي لشركة "إيماج" بالقرب من شتوتجارت، وهي تصنع آلات تُستخدم في إنتاج أنظمة الدفع للروبوتات الشبيهة بالبشر. كما توفر الشركة مكونات لقطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر الناشئ، ما قد يجعل الاستحواذ المقترح مرتبطاً بطموحات تسلا في مجال الروبوتات.

وأفادت التقارير يوم الجمعة بأن تفاصيل الصفقة، بما في ذلك قيمتها وشروطها، لم تتضح بعد.