زاد معدل التضخم الأساسي السنوي في ​العاصمة اليابانية خلال نوفمبر بأسرع وتيرة في ‌16 ​شهرا مما يسلط الضوء على تزايد ضغوط التضخم ويعزز الحجج المؤيدة لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وتعد هذه البيانات على نطاق واسع مؤشرا أساسيا للاتجاهات على الصعيد الوطني، وهي من بين العوامل التي سيدرسها بنك اليابان المركزي ⁠بعناية عند اتخاذ قراره بشأن الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية على مدى يومين ويختتمه في 18 ديسمبر.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار ‌المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يشمل أسعار الوقود ويستثني الأغذية الطازجة، ارتفع 2.9 بالمئة في نوفمبر على أساس ‌سنوي، مقارنة بمتوسط توقعات السوق عند ثلاثة بالمئة.

وجاء ذلك ‌بعد ارتفاعه 2.6 بالمئة في أكتوبر ‌مسجلا أسرع ارتفاع على أساس ‌سنوي منذ يوليو 2025.

وبذلك، ظل التضخم الأساسي فوق هدف بنك اليابان ​المركزي البالغ اثنين بالمئة ‌للشهر الثالث ​على التوالي مما يعزز المبررات ⁠لمزيد من التشديد النقدي.

ورغم أن هذه الزيادة من أسبابها إنهاء الدعم الحكومي لخدمات المرافق العامة، ارتفعت الأسعار لمجموعة واسعة من ​السلع ⁠والخدمات منها المواد الغذائية ⁠والضروريات اليومية ورسوم الفنادق.

وقال ماساتو كويكي كبير خبراء الاقتصاد بمعهد سومبو بلس "من المتوقع أن يتسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين ⁠بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط ".

وأضاف "إذا استمر عدم الاستقرار الحالي في السوق الناجم عن المخاوف حيال آفاق الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، فهناك احتمال أن يحجم بنك اليابان عن رفع أسعار ‌الفائدة في ديسمبر. لكن توقعاتنا الأساسية تشير إلى أن البنك سيرفعها الشهر المقبل".

وأظهرت ​البيانات أن مؤشرا يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مقياسا أكثر دقة لاتجاه التضخم، ارتفع 2.5 بالمئة الشهر الجاري بعد بلوغه ​2.6 بالمئة في الشهر ‌الماضي.