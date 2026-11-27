حوم الدولار اليوم الجمعة دون أعلى مستوى ​له في 22 شهرا وسط تداولات محدودة بسبب عطلة، في ‌حين يتابع ​المتعاملون أسواق الأسهم لمعرفة اتجاهاتها في ظل تزايد التقلبات بسبب شكوك حيال آفاق الذكاء الاصطناعي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، عند 103.81 في ختام أسبوع شهد بلوغه أعلى مستوياته منذ مارس من العام الماضي ⁠عند 104.53 يوم الاثنين، لكنه خسر تلك المكاسب بعد يوم واحد فقط.

وظل المؤشر دون تغير يذكر على أساس أسبوعي.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 159.355 ين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم ‌الجمعة، وزاد قليلا إلى 0.83455 فرنك سويسري.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اليورو مستقرا عند 1.0964 للدولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني قليلا إلى ‌1.3099 للدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي بعض الشيء إلى 0.6631 ‌دولار بعد انخفاضه في الجلسة الماضية إلى أدنى مستوى له ‌في عام عند 0.6559 دولار.

وكتب ‌محللو ميزوهو في مذكرة للعملاء "تتابع كل الأنظار ما إذا كان اتجاه الهبوط في الأسهم المرتبطة ​بالذكاء الاصطناعي سيتغير ‌أم لا".

وأضافوا أن أي ​انتعاش قد يؤدي إلى تعافي ⁠عملات مثل الدولار الأسترالي والبيزو المكسيكي ذي العائد المرتفع، في حين أن تجدد عمليات البيع من المرجح أن يفرض ضغوطا إضافية على تلك ​العملات.

وحظيت العملة ⁠الأمريكية بالدعم من ⁠التوقعات بالتشديد النقدي. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون أن رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في التاسع من الشهر ⁠المقبل أمر شبه مؤكد.

وزادت تكهنات المتعاملين بتطبيق رفع آخر بحلول أبريل لأسباب منها ارتفاع أعلى من المتوقع لمعدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة خلال أكتوبر والتعديل بالزيادة الحادة في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ومسح أجراه مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي أظهر استمرار كل من النمو الاقتصادي والتضخم.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 5.7 بالمئة ​منذ بداية العام مع بقاء شهر واحد فقط على نهايته.

وكتب محللو إن.إيه.بي في تقرير بحثي "يبدو أن الدولار يمضي في مسار قوي لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا".

لكنهم أشاروا إلى أنه "نظرا لارتفاعه السريع، ​نرى أن المجال محدود لتحقيق ‌مكاسب إضافية".