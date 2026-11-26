​أفادت صحيفة فاينانشال تايمز ‌اليوم ​الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر، بأن شركة إنفيديا طلبت من شركائها في التصنيع التوقف ⁠عن شحن الخوادم إلى أربع دول في جنوب شرق آسيا.

وذكر ‌التقرير إلى أن شركاء التصنيع، مثل ‌ديل وسوبرمايكرو، الذين يقومون بتجميع ‌رقائق إنفيديا في ‌الخوادم، أبلغوا ‌المشترين في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا ​بأن الشركة ‌المصنعة ​للرقائق لن تسمح ⁠بشحن طلبياتهم.

وقال التقرير إنه لم يتضح ما إذا ‌كان هذا التعليق مؤقتا، في وقت ​تحاول فيه إنفيديا وشركاؤها إيجاد سبل للامتثال لضوابط التصدير الأمريكية الجديدة.