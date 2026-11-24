

سجلت محطة الحاويات الجنوبية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في ميناء جدة الإسلامي بالسعودية، أعلى مستوى شهري لمناولة الحاويات في تاريخها، بواقع 242,096 حاوية نمطية خلال أكتوبر 2026، بزيادة 9.4% مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 221229 حاوية، والمسجل في يوليو الماضي، بحسب منشور للمجموعة على حسابها الرسمي في منصة «لينكد إن».

وأوضحت المجموعة أن هذا الإنجاز يأتي بالتزامن مع مواصلة تنفيذ برنامج تحديث وتطوير المحطة باستثمارات تبلغ 800 مليون دولار (2.94 مليار درهم)، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة إلى 5 ملايين حاوية نمطية.

وتسهم هذه التطورات في تعزيز مكانة جدة بوصفها بوابة رئيسة للتجارة الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، الذي يشكل أحد أهم ممرات التجارة البحرية العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وتتمتع المحطة بإمكانات لاستقبال سفن الحاويات العملاقة، بفضل أرصفتها ذات المياه العميقة والرافعات المتطورة، إلى جانب الاعتماد على المعدات الآلية والأنظمة الرقمية المتقدمة وتقنيات إنترنت الأشياء لتتبع الشحنات، والتوسع في استخدام المعدات الكهربائية في ساحات المناولة.

وتضم عمليات المجموعة في جدة أكبر منشأة للتخزين في السعودية، مع تكامل مباشر بين مرافق التخزين ومحطة الحاويات، إلى جانب مرافق متخصصة للحاويات المبردة وحلول لوجستية متكاملة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد.

ويشكل ميناء جدة الإسلامي إحدى المحطات الاستراتيجية ضمن شبكة عمليات «دي بي ورلد» العالمية، مستفيداً من موقعه على البحر الأحمر، أحد أهم ممرات التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، فيما تدعم الاستثمارات المتواصلة في تطوير المحطة مكانة جدة بوصفها بوابة رئيسة للتجارة الإقليمية والدولية، وحلقة وصل بين السوق السعودية وسلاسل الإمداد العالمية.