

أعلنت «إنترناشونال ريسورسز هولدينج» (IRH) ومقرها أبوظبي، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي حول الشروط المالية الرئيسة للاستحواذ المحتمل على شركة التعدين الأيرلندية «كينماري ريسورسز» مقابل 353 مليون جنيه إسترليني (464 مليون دولار)، في خطوة تستهدف التوسع في قطاع معادن التيتانيوم.

وذكرت الشركتان في بيان أنهما اتفقتا مبدئياً على الشروط المالية الأساسية لعرض نقدي محتمل ومشروط بمتطلبات مسبقة. وأضاف البيان أن «آي آر إتش» ستعلن نيتها الجازمة بتقديم العرض في حال استيفاء هذه المتطلبات. وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة المحتملة 352.8 مليون جنيه إسترليني، أي بعلاوة تتجاوز 100% على سعر سهم «كينماري» في مطلع أكتوبر.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة «كينماري» يميل بالإجماع إلى التوصية للمساهمين بقبول العرض، بالنظر إلى هذه العلاوة الكبيرة. وتشمل المتطلبات المسبقة استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بقرار الحكومة تجديد حقوق الشركة.

وتتبع «آي آر إتش» «الشركة القابضة الدولية» (IHC)، المجموعة التي تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار. وقالت الشركة إنها تنظر إلى «كينماري»، التي تمتلك أصولاً تعدينية في موزمبيق، بوصفها «نقطة دخول» إلى قطاع رمال المعادن، في إطار تنويع محفظة تضم حالياً مجمع «موباني» للنحاس في زامبيا ومناجم «بيزي» للقصدير في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما تدير «كينماري»، التي يقع مقرها في دبلن، منجم «مومـا» للتيتانيوم في موزمبيق، وتحقق معظم إيراداتها من بيع الإلمنيت الذي يحتوي على التيتانيوم. وكانت الشركة أعلنت أواخر الشهر الماضي أن حكومة موزمبيق وافقت على تجديد حقوقها في معالجة المعادن وتصديرها حتى عام 2044، على أن ترتفع المبالغ المدفوعة للدولة تدريجياً من 1% إلى 5% من إجمالي الإيرادات.

ويجري الطرفان كذلك محادثات بشأن تقديم «آي آر إتش» تمويلاً مؤقتاً بقيمة 25 مليون دولار لدعم «كينماري» إلى حين إتمام الصفقة.