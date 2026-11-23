كشفت وكالة «بلومبيرغ» عن مباحثات أولية تتعلق بإمكانية دمج بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي، في خطوة محتملة، قد تسفر عن تأسيس كيان مصرفي إسلامي أكبر، يتمتع بقدرة تنافسية أوسع على المستويين الإقليمي والعالمي، في ظل توجه القطاع المصرفي نحو تعزيز الكفاءة، وتوسيع نطاق الأعمال.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن المناقشات لا تزال في مراحلها المبكرة، ولم تُتخذ قرارات نهائية بشأن الصفقة المحتملة، مشيرة إلى أن المحادثات قد لا تفضي بالضرورة إلى اتفاق.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، تبلغ أصول بنك دبي الإسلامي نحو 427 مليار درهم، مقابل أكثر من 158 مليار درهم لمصرف الإمارات الإسلامي، ما يرفع إجمالي أصول المؤسستين إلى أكثر من 585 مليار درهم، قبل احتساب أي تعديلات محاسبية أو تنظيمية قد تترتب على الدمج.

ويمثل هذا الحجم المحتمل قاعدة مالية كبيرة، يمكن أن تدعم توسع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزز قدرة الكيان الجديد، في حال إتمام الصفقة، على تمويل الشركات والمشروعات الكبرى، وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية.

وأشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي سيجتمع بعد غد لتقييم فرصة استحواذ استراتيجية، فيما يعقد مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني اجتماعاً في اليوم نفسه، لبحث معاملات محتملة. ويعد مصرف الإمارات الإسلامي تابعاً لبنك الإمارات دبي الوطني، فيما رجّح محللون لدى «سيتي غروب»، أن يشمل أحد السيناريوهات المحتملة استحواذ بنك دبي الإسلامي على المصرف.

وتزامنت الأنباء مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي خلال تعاملات سوق دبي المالي، وسط اهتمام المستثمرين بالتطورات المحتملة. وتبقى أي صفقة مرهونة بنتائج المناقشات والاتفاقات اللازمة والموافقات التنظيمية ذات الصلة، دون إعلان رسمي حتى الآن عن إتمام عملية دمج أو استحواذ.