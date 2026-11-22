يستند هذا الأداء إلى نجاح الإمارات في بناء نموذج اقتصادي متنوع، تقوده الخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا واللوجستيات والعقارات، إلى جانب بيئة أعمال تنافسية ومؤشرات مالية قوية، تدعم استدامة النمو على المدى الطويل، وفق توقعات مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني «سيبر» (Cebr).

ووفق توقعات النمو لعام 2024 تتقدم الدولة من المرتبة 30 إلى 26 بين 190 اقتصاداً شملها التقرير، وتشير بيانات «سيبر» إلى أن العقد المقبل سيعيد رسم خريطة الاقتصادات العربية، مع بقاء السعودية في الصدارة، وصعود مصر والعراق.

ويرصد التقرير توقعات الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه لـ190 دولة حتى عام 2040، مستنداً إلى ناتج البلدان بالأسعار الجارية مقوماً بالدولار الأمريكي، أي الحجم الاسمي للاقتصادات.

وقدّر التقرير نمو الاقتصاد الإماراتي الحقيقي في 2025 بـ4.8 %، مقابل 4.0 % في 2024، وهو أعلى بكثير من متوسط 2.9 % في السنوات الخمس السابقة لجائحة كورونا، وتعزو «سيبر» هذا الزخم إلى النشاط غير النفطي، من الخدمات المالية والسياحة والإنشاءات والنقل والعقارات.

وتوقع «سيبر» أن يبلغ متوسط النمو 4.5 % سنوياً بين 2026 و2030، ثم 3.9 % سنوياً في العقد التالي.

وتظهر بيانات التقرير أن الناتج الإجمالي للإمارات سيبلغ 613 مليار دولار في 2026، و800 مليار في 2030، و1.07 تريليون في 2035، ثم 1.41 تريليون في 2040.

وعلى صعيد الترتيب تبلغ الإمارات المرتبة 24 في 2035، ثم تتقدم إلى 26 في 2040. ويظهر التحسن الأكبر في نصيب الفرد من الناتج، إذ يرتفع من 51,345 دولاراً في 2025 إلى 108,217 دولارات في 2040، أي أكثر من الضعف، وتصعد الإمارات في ترتيب نصيب الفرد من المرتبة 23 إلى 12 عالمياً، وتحل ثانية عربياً بعد قطر.

ويصف «سيبر» المالية العامة في الإمارات بالقوية، وذلك بفائض في الحساب الجاري بنحو 8.2%، وتضخم بنسبة 1.6 %، ويشير إلى أن الصادرات غير النفطية تتجاوز الآن ربع الناتج، وأن الإمارات صعدت إلى المركز الخامس في تصنيف «آي إم دي» للتنافسية في 2025 مقابل العاشر في 2023.

كما توقع «سيبر» أن يتضاعف حجم الاقتصادات العربية الـ19، التي تضمنها التقرير أكثر من مرتين، من نحو 3.7 تريليونات دولار في 2025 إلى نحو 8.5 تريليونات في 2040 (حساب مجمّع من أرقام التقرير).

وتظل السعودية أكبر اقتصاد عربي بناتج 2.89 تريليون دولار في 2040، مقابل 1.27 تريليون في 2025، وتتقدم من المرتبة 19 إلى 17 عالمياً، وتقدّر «سيبر» نمو اقتصاد السعودية بـ4.0 % في 2025، ثم 3.4 % سنوياً حتى 2030، و3.3 % بعد ذلك.

وستتقدم مصر من المرتبة 45 إلى 36 بناتج 869 مليار دولار في 2040، مقابل 353 ملياراً في 2025، وتوقع «سيبر» نمواً بمتوسط 4.9 % بين 2026 و2030 ثم 5.3 % حتى 2040، وقدّر التضخم في 2025 بـ20.4 %، وعجز الموازنة بـ12.4 % من الناتج، أما العراق فسيحقق أكبر قفزة بين الاقتصادات العربية الكبرى، من المرتبة 54 إلى 43 بناتج 699 مليار دولار.

وستتقدم قطر من المرتبة 57 إلى 54 بناتج 500 مليار دولار، لكنها تتصدر العالم العربي في نصيب الفرد بـ141,226 دولاراً، وتحل سادسة عالمياً، بينما المغرب الذي يبلغ ناتجه 389 مليار دولار فسيكون في المرتبة 60 مقابل 59 حالياً.

أما الكويت فتتراجع من 60 إلى 64 بناتج 322 مليار دولار، وسلطنة عُمان تتقدم من 72 إلى 69 بناتج 260 ملياراً، وتقفز البحرين من 100 إلى 93، والسودان من 109 إلى 103 بعد انكماش بلغ 23.4 % في 2024.

وفي المقابل تتراجع اليمن 11 مرتبة، من 136 إلى 147.

وعالمياً، تظل الولايات المتحدة في الصدارة بـ52.9 تريليون دولار في 2040، تليها الصين بـ47.9 تريليوناً، لكن الفجوة تضيق، إذ يرتفع ناتج الصين من نحو 64 % من الناتج الأمريكي في 2025 إلى نحو 91 % في 2040.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة بـ14.1 تريليون دولار، بعدما كانت خامسة في 2025 بناتج 4.1 تريليونات، وتأتي بعدها ألمانيا (7.8 تريليونات)، فبريطانيا (6.8)، فاليابان (5.9)، ففرنسا (5.2)، وتقفز إندونيسيا من المرتبة 17 إلى الثامنة بـ4.2 تريليونات دولار، تليها البرازيل (3.9) وكندا (3.8).

وستتراجع روسيا من الثامنة إلى 16، وإيطاليا من التاسعة إلى 11، وتتقدم بنغلاديش من 36 إلى 25، والفلبين من 33 إلى 24.

ويتوقع التقرير أن ترتفع حصة آسيا من الناتج العالمي من 35.6 % إلى 42.1 %، وأن تنخفض حصة أوروبا من 24.5 % إلى 20.5 %، وحصة أمريكا الشمالية من 28.1 % إلى 25.0%، وتبقى حصة الشرق الأوسط وأفريقيا مجتمعتين محدودة، إذ ترتفع من 5.8 % إلى 6.6 %.

ونبّه «سيبر» إلى أن الاقتصاد العالمي نما بنحو 2.6 % في 2025، في رابع تباطؤ سنوي متتالٍ، وأنها تتوقع مزيداً من التباطؤ في 2026 بسبب أثر الرسوم الجمركية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية.



